Супруги Васильевы, прожив в браке три года, решили заключить брачный контракт. При заключении брачного договора супруг взял на себя обязательство платить алименты на содержание жены, в том случае если в период брака она будет в...

Право

Супруги Васильевы, прожив в браке три года, решили заключить брачный контракт. При заключении брачного договора супруг взял на себя обязательство платить алименты на содержание жены, в том случае если в период брака она будет вести домашнее хозяйство и воспитывать детей. Все ли действия супругов правомерны?

Автор: Гость