Супруги Васильевы, прожив в браке три года, решили заключить брачный контракт. При заключении брачного договора супруг взял на себя обязательство платить алименты на содержание жены, в том случае если в период брака она будет в...
Право
Супруги Васильевы, прожив в браке три года, решили заключить брачный контракт. При заключении брачного договора супруг взял на себя обязательство платить алименты на содержание жены, в том случае если в период брака она будет вести домашнее хозяйство и воспитывать детей. Все ли действия супругов правомерны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет. алименты это императивное предписание. супруг не может в договорном порядке поставить выплату алиментов под условие.
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