Решите задачи по геометрии 7 класс срочно!!!

Геометрия
Решите задачи по геометрии 7 класс срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 7 ой ответ 55 градусов .   а в 8-ой  60 градусов 
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