Решите задачи по геометрии 7 класс срочно!!!
Геометрия
Решите задачи по геометрии 7 класс срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 7 ой ответ 55 градусов . а в 8-ой 60 градусов
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