ПОМОГИТЕ! ДАМ 21 БАЛЛ! 9) Среди предложений 3-7 найдите предложение с обособленным согласованным определением. Напишите номер этого предложения. (3) Чтобы не огорошить Варвару Тимофеевну холодным ответом, Антон Павлович нап...

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ПОМОГИТЕ! ДАМ 21 БАЛЛ! 9) Среди предложений 3-7 найдите предложение с обособленным согласованным определением. Напишите номер этого предложения. (3) Чтобы не огорошить Варвару Тимофеевну холодным ответом, Антон Павлович написал, что он охотно попробует продать эти часики и купит ей новые. (4) Она, конечно, согласилась. (5) И он, смертельно больной, снова отправился с её часиками в часовой магазин, продал их и купил ей другие. (6) И радостно сообщил ей о купленных часах. (7) "Часы прямо-таки великолепные... 13) Среди предложений 19-22 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной сочинительной связью. Напишите номер этого предложения. (19) Денег у него и тогда было мало, пройдоха издатель надул его бессоветным образом, но всё же временно у него оставались какие-то крохи, и он раздавал их десяткам людей. (20) Пример Чехова - пример неумышленного человеколюбия, человеколюбия природного. (21) Весь его житейский опыт, огорчения, радости выразились в самоотверженной мечте о счастье людей.

Автор: Гость