Найти наименьшее двухзначное число, которое является делителем выражения 63^3+23^3/109
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Найти наименьшее двухзначное число, которое является делителем выражения 63^3+23^3/109
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(63³+23³)/109=[(63+23)(63² -63*23+23²)]/109= =[86(63² -63*23+23²)]/109 86=2*43 43 - наименьшее двухзначное число - делитель. Ответ: 43
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