СРОЧНО Выполни умножение:(4a7−0,1b2)⋅(4a7+0,1b2) Выбери правильный ответ ●16a14+0,8a7b2+0,01b4 ●4a14−0,1b4 ●16a14−0,8a7b2+0,01b4 ●16a14−0,01b4 ●16a14−0,8a7b2−0,01b4 ●16a9−0,01b2
Алгебра
СРОЧНО Выполни умножение:(4a7−0,1b2)⋅(4a7+0,1b2) Выбери правильный ответ ●16a14+0,8a7b2+0,01b4 ●4a14−0,1b4 ●16a14−0,8a7b2+0,01b4 ●16a14−0,01b4 ●16a14−0,8a7b2−0,01b4 ●16a9−0,01b2
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=16a^14-0.01b^4 ответ: 4
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