Помогите пожалуйста ::(Напишіть формулу сполуки: 2 етил 3,4 диметил гексан 2 метил ??ентан - 1 3,3 деметил бутин - 1

Химия
Помогите пожалуйста ::(Напишіть формулу сполуки: 2 етил 3,4 диметил гексан 2 метил ??ентан - 1 3,3 деметил бутин - 1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C2h5. c8h18. c6h14. c6h10 или надо структурную(могу прислать) ?
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