Какие растения внесены в Красную книгу России? Одуванчик Подорожник Репейник Водяной орех Подснежник Ятрышник
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Какие растения внесены в Красную книгу России? Одуванчик Подорожник Репейник Водяной орех Подснежник Ятрышник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водяной орех или ятрышник
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