Помогите пожалуйста.вырази:а)в минутах 18ч40мин;19ч15мин·3;б)в секундах19мин20с;32мин40с·2.

Математика
Помогите пожалуйста.вырази:а)в минутах 18ч40мин;19ч15мин·3;б)в секундах19мин20с;32мин40с·2.
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Гость:
А) 1120мин, 1155мин. Б)  1160 сек, 1230сек
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