Помогите пожалуйста.вырази:а)в минутах 18ч40мин;19ч15мин·3;б)в секундах19мин20с;32мин40с·2.
Математика
Помогите пожалуйста.вырази:а)в минутах 18ч40мин;19ч15мин·3;б)в секундах19мин20с;32мин40с·2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1120мин, 1155мин. Б) 1160 сек, 1230сек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Ребят помогите сделать кроссфорд что-бы были словаЦифра Единица Миллиард Тысяча Дюжина Отрезок Фигура Ломаная Вершина Длина Пло...
Русский язык
ПОДБЕРИ К КАЖДОМУ И СЛОВ ОДНОРОДНОЕ ТО ОТ КОТОРОГО ОБРАОВАЛАСЬ ДАНОЕ СЛОВА Б,.РЕОВЫЙ Б,.РЕА С,.НТЯБРЬСКИЙ ВЕТ,.РОК САХ,,рный ЯБЛ,,нька обозначить к...