Разгадайте красвод один из древних ученых говоривший о шарообразности земли
География
Разгадайте красвод один из древних ученых говоривший о шарообразности земли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пифагор Самосский либо Аристотель ,Птолемей! Сколько букв то?
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