Применение распределительного свойства в вычислениях :29*25+15*6+19*15 удобным способом
Математика
Применение распределительного свойства в вычислениях :29*25+15*6+19*15 удобным способом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
29*25+15*6+19*15=29*25+(15*6+19*15)=29*35+15*(6+ 19)=29*25+15*25=25*(29+ 15)=25*44=1100 Ответ: 1100
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