Запиши глаголы обозначь в них основы вернуть вернется изучить изучать верить вер??ть знакомить знакомят посоветовать советуем дарить дарю Дружить дружать Гуляю Гуляю
Русский язык
Запиши глаголы обозначь в них основы вернуть вернется изучить изучать верить вер??ть знакомить знакомят посоветовать советуем дарить дарю Дружить дружать Гуляю Гуляю
Ответ(ы) на вопрос:
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Пример:Вернуть-Верну-ть (ТЬ не входит в основу) Вернется-вернет-ся Изучить-изучи-ть Изучать-изуча-ть Верить-вери-ть Знакомить-знакоми-ть Знакомят-знаком-ят Посоветовать-посоветова-ть Советуем-совету-ем Драить-дари-ть Дарю-дар-ю Дружить-дружи-ть Дружать-дружа-ть Гуляю-гул-яю
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