Парламент против короля. Революция в Англии. Ответить на вопросы 2, 3, 4, 6.

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Революция в Англии XVII-й в. в истории Англии ознаменован великой борьбой между королевской прерогативой и народной свободой. Эта борьба, происходившая в парламенте и на полях битвы, осложненная религиозными и социальными вопросами, выразилась в двух переворотах. Первая Р. привела к казни короля Карла I (1649). вторая закончила борьбу между королевской властью и парламентом, возведя на престол английский Вильгельма Оранского (1689). Причины первой Р. — стремление Стюартов установить в Англии королевский абсолютизм в то время, когда парламент постепенно становился огромной силой. Абсолютические теории Стюартов и союз королевской власти с "высокой церковью" озлобляли парламент, к которому примкнули пуритане. К политическим партиям присоединились партии религиозные, вследствие чего Р. стала столкновением между англиканской церковью и пуританизмом. Это была борьба культурная, религиозная, социальная и политическая. Характер английской Р. — консервативный в том смысле, что англичане стремились не к коренному перевороту государственных и общественных форм, а лишь отстаивали свои старинные права, на которые посягала королевская власть. Иаков I и Карл I не были проникнуты национальными традициями Англии. Ослабив значение тайнато совета, они усилили звездную палату (см.) и верховную комиссию, что вызвало сильную оппозицию. Независимости судей короли противопоставили систему временных поручений. "Дело королевской власти, — говорил Иаков I, — удерживать каждый суд в его настоящих пределах"; подданный не должен рассуждать о прерогативах короны. Стюарты посягнули на старинное право парламента вотировать субсидии, самовольно установляли налоги, в парламенте видели лишнее колесо правительственной машины, пуританизм преследовали. После неудачного 11-летнего правления без парламента, воскресившего в Англии правительственный терроризм, Карл I вынужден был созвать долгий парламент (1640), который открыл борьбу против короля необыкновенно единодушно и смело; Страффорд, главный исполнитель королевской воли, был казнен.