РЕБЯТ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО !!1 УМОЛЯЮ ДАЮ 40 БАЛОВ что такое война по мнению ??втора-ПО КНИГЕ МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ

Литература

РЕБЯТ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО !!1 УМОЛЯЮ ДАЮ 40 БАЛОВ что такое война по мнению ??втора-ПО КНИГЕ МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ

Автор: Гость