РЕБЯТ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО !!1 УМОЛЯЮ ДАЮ 40 БАЛОВ что такое война по мнению ??втора-ПО КНИГЕ МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ

Литература
РЕБЯТ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО !!1 УМОЛЯЮ ДАЮ 40 БАЛОВ что такое война по мнению ??втора-ПО КНИГЕ МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Войга это такая наука , которой нужно учиться по мнению автра
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