Ребят помогите сделать кроссфорд что-бы были словаЦифра Единица Миллиард Тысяча Дюжина Отрезок Фигура Ломаная Вершина Длина Плоскость Прямая Луч Шкала Слагаемое Сумма Уменьшаемое Вычитаемое Разность Формула ...
Математика
Ребят помогите сделать кроссфорд что-бы были словаЦифра Единица Миллиард Тысяча Дюжина Отрезок Фигура Ломаная Вершина Длина Плоскость Прямая Луч Шкала Слагаемое Сумма Уменьшаемое Вычитаемое Разность Формула Корень Уравнение за ранее спасибо
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