ПОДБЕРИ К КАЖДОМУ И СЛОВ ОДНОРОДНОЕ ТО ОТ КОТОРОГО ОБРАОВАЛАСЬ ДАНОЕ СЛОВА Б,.РЕОВЫЙ Б,.РЕА С,.НТЯБРЬСКИЙ ВЕТ,.РОК САХ,,рный ЯБЛ,,нька

Русский язык

ПОДБЕРИ К КАЖДОМУ И СЛОВ ОДНОРОДНОЕ ТО ОТ КОТОРОГО ОБРАОВАЛАСЬ ДАНОЕ СЛОВА Б,.РЕОВЫЙ Б,.РЕА С,.НТЯБРЬСКИЙ ВЕТ,.РОК САХ,,рный ЯБЛ,,нька

Автор: Гость