ПОДБЕРИ К КАЖДОМУ И СЛОВ ОДНОРОДНОЕ ТО ОТ КОТОРОГО ОБРАОВАЛАСЬ ДАНОЕ СЛОВА Б,.РЕОВЫЙ Б,.РЕА С,.НТЯБРЬСКИЙ ВЕТ,.РОК САХ,,рный ЯБЛ,,нька
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ПОДБЕРИ К КАЖДОМУ И СЛОВ ОДНОРОДНОЕ ТО ОТ КОТОРОГО ОБРАОВАЛАСЬ ДАНОЕ СЛОВА Б,.РЕОВЫЙ Б,.РЕА С,.НТЯБРЬСКИЙ ВЕТ,.РОК САХ,,рный ЯБЛ,,нька
Ответ(ы) на вопрос:
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Березовый - береза ? Сентябрьский - сентябрь Ветерок - ветер Сахарный - сахар Яблонька - яблоня
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