Эвфимизм мен дисфемизими бар матин курау керек помогите пожалуйста

Қазақ тiлi
Эвфимизм мен дисфемизими бар матин курау керек помогите пожалуйста
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Гость:
Жан мен Бекасыл болыпты Жан Бегасылга СЕн Топасын депти
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