Куда вподает чёрное море
Окружающий мир
Куда вподает чёрное море
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оно впадает никуда., оно входит в соста атлантического океана
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