Куда вподает чёрное море

Окружающий мир
Куда вподает чёрное море
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оно впадает никуда., оно входит в соста атлантического океана
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