Какие системы отсчета называются инерциальными а какие неинерциальными?

Физика
Какие системы отсчета называются инерциальными а какие неинерциальными?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Инерциальные системы удовлетворяют первому закону Ньютона, неинерциальные — нет.
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