Как упростить выражение 209m+m
Математика
Как упростить выражение 209m+m
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выносим м за скобку м*(209+1)=210м
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