С чем взаимодействует оксид AL ?HCL,KOH,CaO,CO2?и почему?
Химия
С чем взаимодействует оксид AL ?HCL,KOH,CaO,CO2?и почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оксид магния реагирует с * SO3 Оксид натрия реагирует с каждым из двух веществ: * НCl и CO2 Оксид магния реагирует с * SO3
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