Расход воды в промышленности можно было бы снизить почти в 10 раз, а вредное воздей??твие на водоёмы — заметно уменьшить. Для этого нужно:

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Для уменьшения расходы воды, достаточно экономить саму жидкость и пускать после фильтрации на повторный круг. Так же поможет сбор дождевой воды и её последующее использование. Воздействи можно полностью ограничить, отстаивая и очищая использованную воду, перед сбросом в водоемы.