Слово с орфограмой е помогите пж
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Слово с орфограмой е помогите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лесн`ик (лес); рек`а (р`еки); объедин`ение (ед`иный); развев`ается флаг (в`еять); развив`аться физически (разв`итие); спеш`ить в школу (сп`ешка); спиш`ите пример (сп`ишем); разред`ить воздух (р`едко);
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