Какие слова являются одноридными прысудкамы
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Какие слова являются одноридными прысудкамы
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ОДНОРІДНІ ПРИСУДКИ. Два і більше присудків у реченні є однорідними, якщо вони відносяться до одного й того ж члена речення — підмета, між собою поєднуються сурядним зв’язком однорідності. Однорідні присудки утворюють: 1) синтаксичні ряди дієслів, ситуативно об’єднані: “На базарі продавали, кричали, запрошували, пекли, варили…» (із журн.) (присудки залежать від ситуації); 2) синтаксичні ряди дієслів, що виражають послідовність подій, станів: ‘Він підійшов до столу, взяв книгу і почав читати» (газ.) (при¬судки залежать один від одного в часовому плані); 3) синтаксичні ряди дієслів зі значенням градації: “Він нічого про це не знав і не відав, не бачив, не чув і не здога¬дувався” (журн.ї (присудки пов’язані відношенням градації).
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