Какие события в истории связоны с Карлом 1
История
Какие события в истории связоны с Карлом 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Остоверность существования Артура как отдельной исторической личности до сих пор не доказана. В настоящее время, большинство историков склоняется к версиям, что либо реальный прототип Артура носил другое имя, либо это собирательный...
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