Какие стороны жизни крестьян регулировка община?
История
Какие стороны жизни крестьян регулировка община?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Община регулировала все стороны жизни крестьян , чем засевать поле , правила деревенскими угодьями , разрешала споры между крестьянами , совместно отмечали праздники , свадьба , именины , а так же все участвовали в похоронах односельчан , ну и все)
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