Какие стороны жизни крестьян регулировка община?

Гость: Гость:

Община регулировала все стороны жизни крестьян , чем засевать поле , правила деревенскими угодьями , разрешала споры между крестьянами , совместно отмечали праздники , свадьба , именины , а так же все участвовали в похоронах односельчан , ну и все)