Образуй от данных глаголов однокоренные глаголы в неопределённой форме при помощи приставок: Читать- Ехать- Просить- Звонить- Ходить- Хвалить- Работать- За ранее спасибо!!!)))

Русский язык

Образуй от данных глаголов однокоренные глаголы в неопределённой форме при помощи приставок: Читать- Ехать- Просить- Звонить- Ходить- Хвалить- Работать- За ранее спасибо!!!)))

Автор: Гость