Образуй от данных глаголов однокоренные глаголы в неопределённой форме при помощи приставок: Читать- Ехать- Просить- Звонить- Ходить- Хвалить- Работать- За ранее спасибо!!!)))

Русский язык
Образуй от данных глаголов однокоренные глаголы в неопределённой форме при помощи приставок: Читать- Ехать- Просить- Звонить- Ходить- Хвалить- Работать- За ранее спасибо!!!)))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Про читать. Про ехать. Перес просить. Перезвонить. Доходить. Захвалить. заработать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
помогите фотка 171 помогите буду должна
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста ном 1 прошу❤️☺️
Ответить
Биология
Сколько весит детеныш слона когда только родился
Ответить
Математика
−12 целых 1/24 + (−2 целых 1/15)
Ответить
История
Помогите 10 плизз буква Б
Ответить