Образуй от данных глаголов однокоренные глаголы в неопределённой форме при помощи приставок: Читать- Ехать- Просить- Звонить- Ходить- Хвалить- Работать- За ранее спасибо!!!)))
Русский язык
Образуй от данных глаголов однокоренные глаголы в неопределённой форме при помощи приставок: Читать- Ехать- Просить- Звонить- Ходить- Хвалить- Работать- За ранее спасибо!!!)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Про читать. Про ехать. Перес просить. Перезвонить. Доходить. Захвалить. заработать.
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