Какие существительные произошли от прилагательных?
Русский язык
Какие существительные произошли от прилагательных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Войско, вдова, молебен, рукав, ножны,передняя, гостиная, столовая, ванная, буфетная, гардеробная, бильярдная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битам. Оцените размер следующего пред??ожения в данной кодировке: ты все пела? это дело: так поди же п...
Математика
Развертка боковой поверхности цилиндра является квадратом диагональ которого равна 10 см.Найти площадь боковой поверхности цилиндра