Какие существительные произошли от прилагательных?

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Какие существительные произошли от прилагательных?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Войско, вдова, молебен, рукав, ножны,передняя, гостиная, столовая, ванная, буфетная, гардеробная, бильярдная
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