Какие свойства равенств помогут упростить уравнения: ( 8с - 1) * 5 =235 (4с +12) : 8 =136 Упростить уравнения и закончи их решения.

Гость: Гость:

( 8с - 1 ) * 5 = 235 ; 40с - 5 = 235 ; 40с = 240 ; с = 240 : 40 ; с = 6. Ответ: 6. (4с + 12) : 8 = 136 ; 4с + 12 = 136 * 8 ; 4с = 1100 ; с = 1100 : 4 ; с = 275. Ответ: 275.