Какие свойства равенств помогут упростить уравнения: ( 8с - 1) * 5 =235 (4с +12) : 8 =136 Упростить уравнения и закончи их решения.

Математика
Какие свойства равенств помогут упростить уравнения: ( 8с - 1) * 5 =235 (4с +12) : 8 =136 Упростить уравнения и закончи их решения.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
( 8с - 1 ) * 5 = 235 ; 40с - 5 = 235 ; 40с = 240 ; с = 240 : 40 ; с = 6. Ответ: 6. (4с + 12) : 8 = 136 ; 4с + 12 = 136 * 8 ; 4с = 1100 ; с = 1100 : 4 ; с = 275. Ответ: 275.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Gordon-grandfather перевод
Ответить
Химия
СРОЧНО! напишите уравнения реакции взаимодействия фенолфталеина (С20Н14О4) и раствора аммиака(NH3)
Ответить
Физика
Знайдіть період малих коливань математичного маятника довжина я кого 2.5м
Ответить
Математика
На книжной выставке представлены 1370 книг. Из них учебников для младших школьников-156, это в три раза меньше , чем учебников для старших школьник...
Ответить
Математика
В хозяйстве у фермера 32 коров и 8 телят в каждый день корове нужно 24 кг разных корм, а теленка в 3 раза меньше.
Ответить