На книжной выставке представлены 1370 книг. Из них учебников для младших школьников-156, это в три раза меньше , чем учебников для старших школьников, а учебников для студентов столько, сколько учебников для младших и старших ш...

Математика

На книжной выставке представлены 1370 книг. Из них учебников для младших школьников-156, это в три раза меньше , чем учебников для старших школьников, а учебников для студентов столько, сколько учебников для младших и старших школьников вместе. Остальные книги для учителей. Сколько книг представлено для учителей на выставке?

Автор: Гость