На книжной выставке представлены 1370 книг. Из них учебников для младших школьников-156, это в три раза меньше , чем учебников для старших школьников, а учебников для студентов столько, сколько учебников для младших и старших ш...
Математика
На книжной выставке представлены 1370 книг. Из них учебников для младших школьников-156, это в три раза меньше , чем учебников для старших школьников, а учебников для студентов столько, сколько учебников для младших и старших школьников вместе. Остальные книги для учителей. Сколько книг представлено для учителей на выставке?
Ответ(ы):
Гость:
1)156*3=468(уч.)-для старших 2)156+468=624(уч.)-для студентов 3)1370-624*2=122(уч.)-доя учителей
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