В хозяйстве у фермера 32 коров и 8 телят в каждый день корове нужно 24 кг разных корм, а теленка в 3 раза меньше.

Математика

В хозяйстве у фермера 32 коров и 8 телят в каждый день корове нужно 24 кг разных корм, а теленка в 3 раза меньше.

Автор: Гость