В хозяйстве у фермера 32 коров и 8 телят в каждый день корове нужно 24 кг разных корм, а теленка в 3 раза меньше.

Математика
В хозяйстве у фермера 32 коров и 8 телят в каждый день корове нужно 24 кг разных корм, а теленка в 3 раза меньше.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
24*32*7=5376 24/3=8 8*8*7=448 5376+448=5824
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