Смело топчу я ногой вешнюю леса красу. Разобрать предложения по членам предложения

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Смело топчу я ногой вешнюю леса красу. Разобрать предложения по членам предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Топчу это сказуемое выраженно глаголом , я это подлежащее выражено местоименим , ногой это дополнение выраженно существительным, вешнюю это определение выраженно прилагательное , леса это дополнение выраженно существительным , красу это дополнение выраженно существительным, смело это определение выраженно наречим
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