Решите пожалуйста дальше, 7 класс Дано. m(Na)-1.15г Найти V(H)-? Решение Na3+H2O=NaOH+H2
Химия
Решите пожалуйста дальше, 7 класс Дано. m(Na)-1.15г Найти V(H)-? Решение Na3+H2O=NaOH+H2
Ответ(ы):
Гость:
2Na +2H2O =2NaOH + H2 2моль 1моль 1)ню(Na) =1,15/23 = 0,05 моль 2)ню(Н2) = 1/2ню(Na) =0,05/2 = 0,025моль 3)∨=ню×∨m = 0,025 × 22,4 л/моль = 0,56л. если не ошибаюсь...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Четыре машинистки, разделив между собой рукопись, могут перепечатать её за 8 часов 20 мин. Сколько надо добавить машинисто...
Математика
Ребята, помогите с заданием. Средний возраст учащихся некоторой школы составляет 11,625 лет, а рост - 118 целым 1 треть. Какому из приведённых в...