Выразить в километрах 8км113м
Математика
Выразить в километрах 8км113м
Ответ(ы):
Гость:
8км113 метров это 8113 метров то есть делим на 1000 и получается 8.113 км, если округлить то 8.1 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Четыре машинистки, разделив между собой рукопись, могут перепечатать её за 8 часов 20 мин. Сколько надо добавить машинисто...
Математика
Ребята, помогите с заданием. Средний возраст учащихся некоторой школы составляет 11,625 лет, а рост - 118 целым 1 треть. Какому из приведённых в...