Придумать предложение с прилагательными утренней утренний синей синий колючей к??лючий поздней поздний

Русский язык
Придумать предложение с прилагательными утренней утренний синей синий колючей к??лючий поздней поздний
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Утренний ветерок подувал осенние листья синий иней покрыл крыши домов у меня дома растёт очень колючий кактус в поздний час люблю насладиться красотой ночного неба
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Какое из достижений 20 века вам кажется наиболее важным???
Ответить
Литература
ПОМОГИТЕ!УМАЛЯЮ! Сравните героев рассказа "Пересолил" Землемера и Дениса
Ответить
Математика
Ребята, помогите, очень срочно надо!!! Задача: Печатая за 1 час на 3 страницы больш??, чем планировалось, мащинистка перепечатала книгу за 6 ча...
Ответить
Русский язык
Смело топчу я ногой вешнюю леса красу. Разобрать предложения по членам предложения
Ответить
Химия
Решите пожалуйста дальше, 7 класс Дано. m(Na)-1.15г Найти V(H)-? Решение Na3+H2O=NaOH+H2
Ответить