Придумать предложение с прилагательными утренней утренний синей синий колючей к??лючий поздней поздний
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Придумать предложение с прилагательными утренней утренний синей синий колючей к??лючий поздней поздний
Ответ(ы):
Гость:
Утренний ветерок подувал осенние листья синий иней покрыл крыши домов у меня дома растёт очень колючий кактус в поздний час люблю насладиться красотой ночного неба
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