ПОМОГИТЕ!УМАЛЯЮ! Сравните героев рассказа "Пересолил" Землемера и Дениса

Литература
ПОМОГИТЕ!УМАЛЯЮ! Сравните героев рассказа "Пересолил" Землемера и Дениса
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Герои рассказов Антона Павловича Чехова — представители самых разных слоев населения России. Здесь можно встретить помещика, судебного следователя, возницу, чиновника, крестьянина, дьячка и многих других. Потому, как говорит его герой, можно безошибочно узнать его характер, определить социальное положение.
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