ПОМОГИТЕ!УМАЛЯЮ! Сравните героев рассказа "Пересолил" Землемера и Дениса

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Герои рассказов Антона Павловича Чехова — представители самых разных слоев населения России. Здесь можно встретить помещика, судебного следователя, возницу, чиновника, крестьянина, дьячка и многих других. Потому, как говорит его герой, можно безошибочно узнать его характер, определить социальное положение.