ПОМОГИТЕ!УМАЛЯЮ! Сравните героев рассказа "Пересолил" Землемера и Дениса
Литература
ПОМОГИТЕ!УМАЛЯЮ! Сравните героев рассказа "Пересолил" Землемера и Дениса
Ответ(ы):
Гость:
Герои рассказов Антона Павловича Чехова — представители самых разных слоев населения России. Здесь можно встретить помещика, судебного следователя, возницу, чиновника, крестьянина, дьячка и многих других. Потому, как говорит его герой, можно безошибочно узнать его характер, определить социальное положение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ребята, помогите, очень срочно надо!!! Задача: Печатая за 1 час на 3 страницы больш??, чем планировалось, мащинистка перепечатала книгу за 6 ча...
Русский язык
Химия
Математика