СРОЧНО! напишите уравнения реакции взаимодействия фенолфталеина (С20Н14О4) и раствора аммиака(NH3)
Химия
СРОЧНО! напишите уравнения реакции взаимодействия фенолфталеина (С20Н14О4) и раствора аммиака(NH3)
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