Знайдіть період малих коливань математичного маятника довжина я кого 2.5м

Физика
Знайдіть період малих коливань математичного маятника довжина я кого 2.5м
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
T=2*3.14*0.5=3.14
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