Знайдіть період малих коливань математичного маятника довжина я кого 2.5м
Физика
Знайдіть період малих коливань математичного маятника довжина я кого 2.5м
Ответ(ы):
Гость:
T=2*3.14*0.5=3.14
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На книжной выставке представлены 1370 книг. Из них учебников для младших школьников-156, это в три раза меньше , чем учебников для старших школьник...
Математика
В хозяйстве у фермера 32 коров и 8 телят в каждый день корове нужно 24 кг разных корм, а теленка в 3 раза меньше.
Русский язык
Придумать предложение с прилагательными утренней утренний синей синий колючей к??лючий поздней поздний