Какие тела природы состоят из клеток:камень, комета, козлёнок, снежинка, улитка, василёк, роса, сосулька, опёнок?
Биология
Какие тела природы состоят из клеток:камень, комета, козлёнок, снежинка, улитка, василёк, роса, сосулька, опёнок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Козленок, улитка, василек
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