Какие типы костров лучше использовать а ветреную и дождливую погоду?

Окружающий мир
Какие типы костров лучше использовать а ветреную и дождливую погоду?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полинезийский костер 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Пожалуйста,небольшое эссе на казахском языке на тему "Каким должен быть ученик" (қ??ндай шәкірт болуымыз керек)
Ответить
Русский язык
ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ПРЯМОЙ РЕЧЬЮ? ОПЯТЬ ПОСЛЫШАЛСЯ ЕМУ ГОЛОС, ЕГО ЗОВУЩИЙ:,,АЛЁША,АЛЁША!,,- И НЕМНОГО ПОГОДЯ ВЫШЛА ИЗ-ПОД КРОВАТИ ЧЕРНУШКА И ВЗЛЕТЕЛА...
Ответить
Русский язык
Объясните как это косвенные падежи)
Ответить
Английский язык
Past simple and past countinos
Ответить
История
Почему тюркеши были названы черными и желтыми? Где они проживали
Ответить