Какие типы костров лучше использовать а ветреную и дождливую погоду?
Окружающий мир
Какие типы костров лучше использовать а ветреную и дождливую погоду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полинезийский костер
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