Past simple and past countinos

Английский язык
Past simple and past countinos
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Bought, cooked, shined, was,oppend
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