Почему тюркеши были названы черными и желтыми? Где они проживали

История
Почему тюркеши были названы черными и желтыми? Где они проживали
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тюргеши - тюркский народ западной Джунгарии и Семиречье. Состоял из 2х племен: черных (арабов, они смуглые) и и желтых (мукри,Дальний Восток). 
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