Почему тюркеши были названы черными и желтыми? Где они проживали
История
Почему тюркеши были названы черными и желтыми? Где они проживали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тюргеши - тюркский народ западной Джунгарии и Семиречье. Состоял из 2х племен: черных (арабов, они смуглые) и и желтых (мукри,Дальний Восток).
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