Какие три из названных достижений изобретения появились в Финикии пирамида бетон пурпурная краска стекло ироглифы алфавит

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Какие три из названных достижений изобретения появились в Финикии пирамида бетон пурпурная краска стекло ироглифы алфавит

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