Какие три из названных достижений изобретения появились в Финикии пирамида бетон пурпурная краска стекло ироглифы алфавит

История
Какие три из названных достижений изобретения появились в Финикии пирамида бетон пурпурная краска стекло ироглифы алфавит
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алфавит стекло пурпурная краска
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