Какие три из перечисленных географических объектов были известны русским путеше??твенникам к концу XVIIв.? Озеро Байкал Остров Врангеля Полуостров Камчатка Архипелаг Новая Земля Архипелаг Северная Земля Земля Франца Иосифа

География

Какие три из перечисленных географических объектов были известны русским путеше??твенникам к концу XVIIв.? Озеро Байкал Остров Врангеля Полуостров Камчатка Архипелаг Новая Земля Архипелаг Северная Земля Земля Франца Иосифа

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