Какие три из перечисленных географических объектов были известны русским путеше??твенникам к концу XVIIв.? Озеро Байкал Остров Врангеля Полуостров Камчатка Архипелаг Новая Земля Архипелаг Северная Земля Земля Франца Иосифа

География
Какие три из перечисленных географических объектов были известны русским путеше??твенникам к концу XVIIв.? Озеро Байкал Остров Врангеля Полуостров Камчатка Архипелаг Новая Земля Архипелаг Северная Земля Земля Франца Иосифа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полуостров Камчатка,остров Врангеля,земля Франца-Иосифа.
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