Какие три из перечисленных географических объектов были известны русским путеше??твенникам к концу XVIIв.? Озеро Байкал Остров Врангеля Полуостров Камчатка Архипелаг Новая Земля Архипелаг Северная Земля Земля Франца Иосифа
География
Какие три из перечисленных географических объектов были известны русским путеше??твенникам к концу XVIIв.? Озеро Байкал Остров Врангеля Полуостров Камчатка Архипелаг Новая Земля Архипелаг Северная Земля Земля Франца Иосифа
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Полуостров Камчатка,остров Врангеля,земля Франца-Иосифа.
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