Помогите со вторым плиз! Заранее спасибо!
Математика
Помогите со вторым плиз! Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему это А:0.04
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