Помогите со вторым плиз! Заранее спасибо!

Математика
Помогите со вторым плиз! Заранее спасибо!
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Гость:
По моему это А:0.04       
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