Какие царские регалии упомянаются в тексте?

История
Какие царские регалии упомянаются в тексте?
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Автор: Гость
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Гость:
Царские религии и египетские
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