Какие условия жизни степи? Заранее спасибо!
Биология
Какие условия жизни степи? Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сухость , теплое солнце . Сухая трава
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