Какие волшебные черты происходят в сказке черная курица

Литература
Какие волшебные черты происходят в сказке черная курица
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появляется семечка,благодаря которой,главный герой познает весь мир, не изучая книг,чёрная курица является волшебным подземным жителем,которая умеет разговаривать
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