Какие вопросы можно подготовить по барышне крестьянке

Гость: Гость:

1)Как звали главную героиню произведения Пушкина Барышня Крестьянка?(ответ:Лизавета Григорьевна Муромская) 2)Какое образование получил главный герой?(Он окончил университет) 3)Чем занималичь в роже Алексей и Лиза?(Алексей учил Лизу писать по русски) И тд) Поставь спасибо)