Какие вопросы можно подготовить по барышне крестьянке
Литература
Какие вопросы можно подготовить по барышне крестьянке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Как звали главную героиню произведения Пушкина Барышня Крестьянка?(ответ:Лизавета Григорьевна Муромская) 2)Какое образование получил главный герой?(Он окончил университет) 3)Чем занималичь в роже Алексей и Лиза?(Алексей учил Лизу писать по русски) И тд) Поставь спасибо)
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