Какие животные встречаются в кавказском биосферном заповеднике?
Окружающий мир
Какие животные встречаются в кавказском биосферном заповеднике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лисы,медведи ,туры,дикие кабаны,шакалы,зубры и др.,их было очень много.
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