Используя "Зеленые страницы" подготовь сообщение об одном из видов животных (любо?? группы). Приподготовке сообщения сделай записи. Вид животного..........; Группа, к которой относится вид.........; Краткая информация о животном

Окружающий мир
Используя "Зеленые страницы" подготовь сообщение об одном из видов животных (любо?? группы). Приподготовке сообщения сделай записи. Вид животного..........; Группа, к которой относится вид.........; Краткая информация о животном
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хм щас смотри ты в третим классе ок как тебя завут напиши в низу пж и так вот
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