Используя "Зеленые страницы" подготовь сообщение об одном из видов животных (любо?? группы). Приподготовке сообщения сделай записи. Вид животного..........; Группа, к которой относится вид.........; Краткая информация о животном
Окружающий мир
Используя "Зеленые страницы" подготовь сообщение об одном из видов животных (любо?? группы). Приподготовке сообщения сделай записи. Вид животного..........; Группа, к которой относится вид.........; Краткая информация о животном
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хм щас смотри ты в третим классе ок как тебя завут напиши в низу пж и так вот
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Українська мова